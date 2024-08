Erkrankt ein Tier an dem Virus, können schwere Verläufe zum Tod führen. Bei dem Fall in Angern litt das Tier den Angaben zufolge bereits an starken Symptomen und wurde eingeschläfert. Auch Menschen können sich mit dem West-Nil-Virus anstecken. Meist verläuft die Infektion aber ohne Symptome, in einigen Fällen grippeähnlich.