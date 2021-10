Zuwanderung statt Pflegeroboter Pflegebranche stellt sich dem Fachkräftemangel

Deutschland braucht jährlich 400.000 Zuwanderer, da der Personalmangel immer größer wird. Das sagte unlängst der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele. In einigen Bereichen wie der Pflege oder der Gastronomie ist es nicht mehr möglich, genügend junge Leute für eine Ausbildung zu begeistern. So wie schon in der alten Bundesrepublik und später auch in der DDR wird es wohl wieder zu Anwerbungen ausländischer Fachkräfte kommen. In Sachsen-Anhalt gibt es bereits positive Erfahrungen.