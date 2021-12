Es ist kurz vor 9 Uhr an einem Dienstagmorgen vor Weihnachten, ein Morgen mit Eis auf den Autoscheiben und deutlich sichtbarem Atem in der frischen Morgenluft. Neben einer Lagerhalle stehen sie, die gelben Transporter der Deutschen Post. Auch der Wagen von Birgit Reß ist dabei. Für die Zustellerin heißt es auch heute wieder: Tetris spielen – und das im Dauerlauf. 90 Pakete stellt die erfahrene Mitarbeiterin der Deutschen Post an normalen Tagen zu. Im Vorweihnachtsstress sind es meist 50 Pakete mehr. Und das verlangt System, sagt sie.

Im Prinzip hat jede Straße ihren festen Platz, soweit es möglich ist. Momentan ist das nicht so einfach, weil wir so viele Pakete haben. Birgit Reß Paketzustellerin

Pakete bis unters Dach: Aktuell liefert Birgit Reß bis zu 130 pro Tag aus. Bildrechte: MDR/Alexander Klos Bis zu 30 Kilo können die sperrigen Pakete wiegen, die die 53-Jährige bis unters Dach des gelben Transporters lädt. Und da sind nicht nur Weihnachtsgeschenke dabei. "Das ist ganz viel Tierfutter, Hundefutter, Katzenstreu. Aber auch Möbel und Bekleidung sind dabei. Vom Baumarkt wird viel bestellt", sagt Reß. Das hat nicht ganz so viel mit dem Weihnachtsfest zu tun.

Täglich 250.000 Pakete

Den Mehraufwand vor den Feiertagen bekommen die Zustellerinnen und Zusteller aber trotzdem zu spüren. Normalerweise werden pro Tag in Sachsen-Anhalt 200.000 Pakete zugestellt. An den Tagen bis zum 24. Dezember sind es in der Regel etwa 50.000 Pakete zusätzlich. Und dafür braucht es auch mehr Personal.

300 Saisonkräfte helfen in Sachsen-Anhalt aktuell beim Sortieren und Umladen, sagt Anke Blenn, Pressesprecherin der Deutschen Post DHL. Vom Paketzentrum Wolmirstedt aus geht es dann ins Umland, sagt sie: "Hier haben wir rund 30 Zustelltouren. Das wurde für Weihnachten auch umorganisiert. Zwei zusätzliche Kollegen sind unterwegs, die hier entlasten. Ansonsten ist es für alle Mitarbeiter eine anstrengende und stressige Zeit."

Mehr Online-Bestellungen in der Pandemie

Dazu kommen in Zeiten von Corona noch Abstands- und Hygieneregeln, die nicht nur beim Zustellen, sondern auch beim Sortieren besonders herausfordernd sein können. "Angesichts der coronabedingten Schließung von Geschäften 2021 hatten Verbraucher mehr Online-Bestellungen aufgegeben. Paketboten und -zusteller der Deutschen Post und anderer Unternehmen liefern die Waren zu den Kunden – mitunter treppauf, treppab, mit erheblichem Gewicht und unter Zeitdruck", macht Anke Blenn auf die aktuelle Situation aufmerksam.

Birgit Reß kennt auf ihrer Tour zwischen Wolmirstedt und Angern viele Menschen. Auch der Kontakt macht den Beruf für sie liebenswert. Bildrechte: MDR/Alexander Klos Birgit Reß nimmt es, wie es ist. Acht Stunden auf Achse – zwischen Wolmirstedt und Angern – da kommt die Zustellerin auch an entlegene Orte, fährt beispielsweise über einen langen Waldweg nach Heinrichshorst in der Nähe von Colbitz. Hier trifft sie auf eine ehemalige Kollegin. Brigitte Franke nimmt gern Pakete für die Nachbarn an. "Ich war auch bei der Post. Und das ist ein toller Job, aber auch ein schwerer Job, vor allem zur Weihnachtszeit", sagt die Rentnerin.

Spaß trotz all dem Stress

Päckchen persönlich überreichen, beim Nachbarn abgeben, Benachrichtigungen einstecken – seit über 30 Jahren ist das für Birgit Reß Arbeitsalltag. Eben dieser macht ihr immer noch Spaß.

Es ist zwar momentan so, dass man schon an seine körperlichen Grenzen stößt, aber ansonsten mache ich den Job nach wie vor gerne, sonst wäre ich nicht mehr dabei. Birgit Reß Paketzustellerin