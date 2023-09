In Osterweddingen im Landkreis Börde ist am Dienstag die erste vollautomatische Poststation in Sachsen-Anhalt eröffnet worden. Sie bietet nach Angaben der Post fast alle Postdienstleistungen an, die in den Filialen am häufigsten nachgefragt werden wie Brief- und Paketmarken kaufen und ausdrucken, Briefe versenden und Pakete empfangen und versenden.