Pumpenhersteller will sparen Protest in Oschersleben gegen die Schließung des Wilo-Werks

Der Pumpenhersteller Wilo will seinen Standort in der Börde schließen. 120 Jobs stehen auf dem Spiel. Am Montag haben Mitarbeiter und Gewerkschaft vor dem Werkstor in Oschersleben gegen die Schließung protestiert. Sie wiesen vor allem darauf hin, dass das Unternehmen rentabel arbeitet.