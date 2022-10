Im Landgericht Magdeburg hat am 12. Oktober ein Prozess wegen versuchten Mordes begonnen. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, dass er in der Nacht auf den 30. April seine Ex-Freundin gemeinsam mit ihrem neuen Partner in deren Gartenlaube verbrennen wollte. Der Versuch konnte durch den neuen Freund vereitelt werden, weil dieser rechtzeitig aufwachte. Daraufhin griff der Angeklagte den Mann mit einem Hammer an. Der wehrte sich jedoch, bis sein Angreifer schließlich aufgab und flüchtete.