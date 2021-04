Der Pumpenhersteller Wilo will seinen Standort in Oschersleben in der Börde schließen. Bis März 2022 soll die Werksschließung erfolgen, wie das Unternehmen auf seiner Homepage mitteilte. Die Produktion wird demnach in andere Standorte von Wilo im bayerischen Hof und in Laval in Frankreich verlagert werden. Den etwa 120 Beschäftigten am Standort in Oschersleben droht somit die Kündigung.