Entwarnung in Haldensleben: Der Python, der seit rund sieben Wochen verschwunden war, ist am Freitag gefunden worden. Das meldet die Feuerwehr. Die Würgeschlange wurde im Keller des Hauses gefunden, in dem ihr Besitzer wohnt. Eine Nachbarin hatte das Tier dort Freitag entdeckt. Es wurde von der Feuerwehr auf eine Schlangenfarm nach Schladen bei Wolfenbüttel in Niedersachsen gebracht.