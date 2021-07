Das ist der verschwundene Python. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Am Montag hatte es kurzzeitig so ausgesehen, als ob die Suche erfolgreich war. Doch die vermeintliche Sichtung in einem Teich war ein Fehlalarm.



Die Bürgerinnen und Bürger in der Region seien zwar zu erhöhter Wachsamkeit aufgerufen, so die Stadt. Zu Panik bestehe jedoch kein Anlass. Die Würgeschlange greife nicht von sich aus an. Allerdings könnten Haustiere wie Katzen oder Hunde bis zu 20 Kilogramm in das Beuteschema der Schlange fallen.