Nach falschem Alarm Entwichener Python aus Haldensleben soll mit Kisten gefangen werden

Der entwichene Python ist weiter in oder um Haldensleben im Landkreis Börde unterwegs. Das Fehlen der drei Meter langen Würgeschlange war am Samstag bemerkt worden. Seitdem wird das Tier vermisst.

Am Montagvormittag hatte es kurzzeitig so ausgesehen, als ob die Suche erfolgreich war. Lutz Zimmermann, Sprecher der Stadt Haldensleben, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, in einem Teich auf einem Privatgrundstück sei eine Schlange entdeckt worden. Daraufhin rückten Polizei und Feuerwehr aus. Doch die vermeintliche Sichtung war ein Fehlalarm. Weitere Hinweise habe es bis zum Montagmittag nicht gegeben, so die Polizei.