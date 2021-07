Falscher Alarm Entwichener Python aus Haldensleben doch nicht gefunden

Hauptinhalt

In Haldensleben ist die Suche nach einem am Sonnabend entwischten Netzpython am Montag fortgesetzt worden. Eine angebliche Sichtung entpuppte sich am Vormittag als Fehlalarm. Die Feuerwehr Haldensleben wird nun regelmäßig Uferbereiche des Flusses Ohre nach dem Tier absuchen.