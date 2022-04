Die Reha-Klinik in Flechtingen beteiligt sich an einer Studie zur Bekämpfung der Corona-Langzeitfolgen. Derzeit laufen laut MDR-Informationen unter anderem an dem Standort im Landkreis Börde Untersuchungen, inwieweit Höhenluft betroffenen Patienten helfen kann. Der leitende Oberarzt bei den Median-Kliniken in Flechtingen, Dr. Per Schüller, sagte dem MDR am Mittwoch, dass man mit der Höhentherapie die häufig auftretenden Atemprobleme bei Long Covid-Patienten lindern könne. Dafür werde eine Höhe von rund 5.000 Metern simuliert – für viele Patienten jeden Tag eine halbe Stunde.