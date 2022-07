Nach einer verbalen Auseinandersetzung in Rottmersleben im Landkreis Börde soll ein 41-Jähriger seine Ex-Lebensgefährtin mit seinem Auto überfahren haben. Wie die Polizei mitteilte, überlebte die 45-jährige Frau den Aufprall am Montag schwer verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, sei aber außer Lebensgefahr.