Gemüse aus der Börde Die klimapositive Gurke aus Osterweddingen

Betriebsleiter Jos Houwen schaut sich im Gewächshaus Gurkenpflanzen an. Bildrechte: MDR/Mario Köhne

Mit einem leichten Surren hebt sich das dünne Rolltor, dann noch der Schritt über die Desinfektions-Fußmatte und schon steht man im sechs Hektar großen "Bördegarten"-Gewächshaus in Osterweddingen. Das Glasdach scheint zu schweben, ansonsten sind die Temperaturen dem heißen Juni entsprechend. In der Luft liegt ein leichter Geruch von Basilikum.

Denn auf dem Weg zu der besonderen Gurke kommt man als erstes an Kräuterfeldern vorbei – an Töpfen mit Basilikum, Petersilie oder Schnittlauch. Auf etwa der Hälfte der 6,3 Hektar Gewächshausfläche wird diese Gurkensorte, die das Label "klimapositiv" hat, angebaut.

Der "Bördegarten" profitiert beim Anbau vom Standort. Betriebsleiter Jos Houwen spricht bei MDR SACHSEN-ANHALT von einer "einzigartigen Lage". Denn in direkter Nachbarschaft liegt ein großes Glaswerk. Es produziert so viel Wärme, dass damit die Gurken beheizt werden können. 15 bis 20 Tage braucht das Gemüse bis es im Gewächshaus reif ist. Das liegt daran, dass der CO2-Gehalt in der Luft nochmals verstärkt wird. Das Kohlendioxid wird bei Industrieprozessen im Glaswerk ausgewaschen und ist somit eigentlich auch ein Abfallprodukt.