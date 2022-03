Schildkröte Rocky aus Haldensleben ist ein tierisches Wetterorakel. Seit Jahren beendet Rocky seinen Winterschlaf immer genau dann, wenn das Wetter in Richtung Frühling dreht. So offensichtlich auch in diesem Jahr. Pünktlich am Mittwoch hat Rocky die Augen geöffnet, sagt Schildkröten-Besitzerin Karin UIrich im MDR SACHSEN-ANHALT-Interview. Damit liegt Rockys Frühlingsprognose vier Tage vor dem kalendarischen Jahreszeitenwechsel. Im Vorjahr war Rocky bereits am 3. März aufgewacht.