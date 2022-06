Nacheinander legen die Kanus am kleinen Steg vor dem Campingplatz Gröningen an: Lehrer Steffen Wiekert hält die Boote vom Ufer aus fest, so dass die Jungen und Mädchen aussteigen können. Gut zwei Stunden waren die Schüler der zehnten Klasse des Gymnasiums Bördecampus Gröningen auf der Bode unterwegs – jetzt wartet auf sie eine Stunde im sogenannten Grünen Klassenzimmer.