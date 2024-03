1905 gründet Ernst Degenhardt in Magdeburg seine Gärtnerei und expandiert 1930 auf die Ländereien in Schwaneberg, spezialisiert sich dort neben Blumenkohl auf die Produktion von Blumenzwiebeln. Nach dem Krieg flüchtet die Familie vor der Zwangskollektivierung weit in den Westen bis nach Neuss im Rheinland.

Dort bauen Christiane Degenhardt-Sellmanns Großeltern eine neue Gärtnerei auf, die ihr Vater Wolfgang übernimmt. Auch Christiane tritt in die blumigen Fußstapfen und studiert Gartenbau. Im Münsterland, der Heimat ihres Ehemanns Benedikt Sellmann, lässt sich das junge Paar in den Neunzigern nieder und gründet eine Familie.

Bildrechte: Jim Günther

Hof in der Börde nach Wende restauriert

Der Kontakt der Degenhardts nach Schwaneberg riss auch in den Jahren der deutsch-deutschen Trennung nie ab. Nach der Wende kehren sie zum Stammsitz der Familie zurück. Schritt für Schritt renovieren sie den Hof und steigen wieder in die Tulpenzwiebelzucht ein. Sebastian wächst sowohl im Münsterland als auch in Schwaneberg auf. Hier ist er von Anfang an bei allen Arbeiten rund um die Tulpen dabei.

Ohne Druck der Eltern entschließt er sich, auch Landwirt zu werden. "Nach dem Abi war dann die Überlegung: 'Was machst du als nächstes?' Mir hat die Arbeit schon immer Spaß gemacht, viel draußen zu sein und zu sehen, wie die Pflanzen wachsen und was man mit der Arbeit übers Jahr erreicht, wenn man dann als Lohn erfolgreich ernten kann."

Fotografen kommen zur Tulpenblüte im April

Mitte April startet auf den Schwanberger Feldern die Tulpenblüte. Jeden Morgen genießt Sebastian Sellmann die Farbenpracht aufs Neue. Acht Sorten in unterschiedlichen Farben baut der Betrieb an. Mit der Bewunderung dieser rauschhaft blühenden Landschaften ist Sebastian nicht allein.

"Wir haben hier ziemlich viele Fotografen. Man kommt morgens fünf Uhr aufs Feld, da findet man schon die ersten, die noch Blüten mit Raureif fotografieren und abends trifft man die, die den Sonnenuntergang erwischen wollen. Für uns ist das kein Problem. Wir freuen uns, wenn sich die Menschen an unseren Tulpen erfreuen", so Sellmann.

Bildrechte: Jim Günther

Vom Münsterland nach Magdeburg zurück

Eine Pracht auf Zeit. Sebastian und seinen Eltern geht es nicht um die schönen Blüten. Sie verkaufen die Zwiebeln der Tulpen an andere Betriebe, die im Winter daraus die beliebten Schnittblumen ziehen. Daher werden die Tulpen, wenn sie am schönsten sind, geköpft. Eine Arbeit, die Sebastian trotzdem gerne macht. Er weiß, die Kraft der Pflanze geht dann nicht in die Blüte, sondern in die Zwiebel. Gute Qualität lässt sich gut verkaufen. Circa sieben Cent bekommen sie pro Stück.

Das Wissen um den Tulpenzwiebelanbau wird von einer Degenhardt-Generation an die nächste weitergegeben. Aber auch die Leidenschaft für dieses besondere Produkt. Für den jungen Landwirt steht fest, er übernimmt den Betrieb und zieht dann auch richtig nach Schwaneberg. Und so sitzt auch schon seine Freundin Malin gedanklich auf gepackten Koffern. Noch arbeitet sie als Erzieherin im Münsterland. Ihre eigene Familie, so sieht es jedenfalls im Moment aus, werden die beiden in Sachsen-Anhalt gründen.

Film zum Beitrag: Der Osten – Entdecke, wo du lebst

Nur knapp 100 Kilometer entfernt gedeihen über 600 verschiedene Pfingstrosensorten auf den Feldern von Steffen Schulze. In Nauendorf bei Halle betreibt er einen der führenden Pfingstrosenbetriebe Deutschlands. Viel Arbeit und Know-How steckt auch in der Zucht dieser faszinierenden Schönheiten. Ein ganzes Blumenjahr begleitet die Kamera beide Betriebe, die verschiedener nicht sein könnten und die doch eines eint: blühende Leidenschaft!