Auf der B189 in der Börde sind am Mittwoch drei Schwerlasttransporter gestrandet. Wie die Polizei mitteilte, wurden sie zwischen dem Dorf Mose in der Börde und der Auffahrt zur A14 gestoppt. Einer Sprecherin zufolge konnte die Spedition bei einer Verkehrskontrolle kurz nach Mitternacht keine ordnungsgemäßen Papiere vorlegen. Deshalb seien die Laster erst einmal an der Bundesstraße abgestellt worden.