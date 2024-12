Fast eine Woche lang mussten sie in ihren Lkws auf einer Bundesstraße in der Börde ausharren. Am Dienstagabend durften zwei ukrainische Fahrer ihre Schwerlasttransporte wieder bewegen. Das bestätigte die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT. Insgesamt drei Transporter waren am vergangenen Mittwoch auf der B189 bei Mose gestoppt worden, weil die Fahrer nicht alle nötigen Papiere vorlegen konnten. Für den dritten Transporter fehlt nach Angaben der Polizei immer noch die Genehmigung. Er steht weiterhin auf der rechten Fahrbahn.