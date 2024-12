Mehr als eine Woche lang mussten sie in ihren Lkws auf einer Bundesstraße in der Börde ausharren. Am Dienstagabend durften zwei ukrainische Fahrer ihre Schwerlasttransporte wieder bewegen. Nun ist auch der letzte der drei bei Wolmirstedt gestrandeten Schwerlasttransporte weggefahren. Das bestätigte die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT am Sonnabendmorgen.