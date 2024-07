Beim Schwimmbadfest in Klein Wanzleben im Landkreis Börde hat eine betrunkene Frau bei einem Streit offenbar zwei Besucher und eine Polizistin angegriffen. Nach Angaben der Polizei hatte sie sich am Samstagabend auf dem Festgelände in Zuckerdorf zunächst mit zwei Gästen gestritten. In der Folge des Streits soll sie dem männlichen Besucher zwischen die Beine getreten und der Frau mehrmals ins Gesicht geschlagen haben.