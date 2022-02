Alter Bahnhof Neues Schwimmbad am Bahnhof Oschersleben wird eröffnet

In Oschersleben wird am Dienstag eine neue Schwimmhalle am alten Bahnhof eröffnet. Sie ist Teil eines größeren Umgestaltungsprojektes am alten Bahnhof. Dabei wurden mehrere Millionen Euro investiert.