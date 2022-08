Auf der Autobahn 2 in Richtung Niedersachsen kommt es am Mittwochmorgen zwischen Alleringersleben und der Raststätte Lappwald bei Helmstedt zu Behinderungen. Dort wird ein Autotransporter geborgen, der am Morgen in Flammen aufgegangen war. In Richtung Hannover war die Autobahn etwa eine Stunde lang voll gesperrt.