Nur wenige Kilometer von dem umstrittenen Waldstück entfernt befindet sich der Steinbruch Flechtingen – nach Angaben von Bodo Zeymer der größte seiner Art in Europa. Es gibt sogar einen Aussichtspunkt, von dem man in das große Loch schauen kann. Man fühlt sich an Bilder aus dem Grand Canyon in den USA erinnert. Die Stadt Flechtingen und der Steinbruchbetreiber hätten hier eine gute Form der Koexistenz gefunden, so Heymer. Davon sei man bei dem geplanten neuen Steinbruch bei Eickendorf und Kathendorf derzeit weit entfernt.