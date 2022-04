Landkreis Börde Hieber oder Meyer: Stichwahl um Bürgermeister-Amt in Haldensleben

Am Sonntag entscheidet Haldensleben in einer Stichwahl über seinen künftigen Bürgermeister. Die Entscheidung fällt zwischen Bernhard Hieber (SPD) und Danny Meyer (CDU), die im ersten Wahlgang die meisten Stimmen bekamen. Die suspendierte Amtsinhaberin hat es nicht in die Stichwahl geschafft.