Mit dem gesammelten Bildmaterial geht es in das Amt für Straßenbau und -unterhaltung in Haldensleben. Dort werden die Bilder auf einen Server gespielt und das Programm erstellt eine digitale Karte, ähnlich wie bei Streetview von Google. Mittels künstlicher Intelligenz analysiert das Programm der Firma Vialytics Schäden und bewertet sie nach Dringlichkeit der Reparatur. Neben dem Kreis Börde nutzen etwa auch die Gemeinde Barleben oder die tschechische Hauptstadt Prag dieses Programm.

"Das sind dann auch objektive Daten. Wir können vom Büro aus sehen, wo die Straßen besonders oft beschädigt sind, wie gut die Reparaturen wirken und wo wir als nächstes sanieren müssen", sagt Straßenmeister Frank Holzheuer. "Da kann man auch ganz sachlich dann in den Kreistag gehen und neue Projekte vorschlagen." Das Programm biete zudem weitere Möglichkeiten. So hat der Landkreis Börde auch begonnen, die Bäume entlang der Straßen digital zu kartieren und jede Neupflanzung aufzunehmen. Auch die Pflege des Grüns entlang der Kreisstraßen kann so leichter koordiniert werden.