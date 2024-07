In der Gemeinde Am Großen Bruch im Landkreis Börde sind zwei Männer bei einem Streit mit Messern aufeinander losgegangen. Wie die Polizei am Freitagnachmittag mitteilte, wurde ein 41-Jähriger mit lebensbedrohlichen Stichverletzungen in eine Klinik gebracht. Die Auseinandersetzung habe sich Donnerstagabend ereignet.