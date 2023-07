Kabelfehler 4.000 Haushalte in der Börde zeitweise ohne Strom

4.000 Haushalte in der Börde waren am Donnerstagmorgen zeitweise ohne Strom. Grund war laut Betreiber Avacon ein Kabelfehler. In Niederndodeleben zogen sich die Probleme bis zum Mittag hin.