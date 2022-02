Spezialisten des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes und der Wasserschutzpolizei sowie Taucher haben am Mittwochnachmittag Teile eines Binnenschiffes aus dem Mittellandkanal bei Vahldorf ( Landkreis Börde ) geborgen. Es handelte sich dabei um die Abdeckung eines Laderaumes. Diese war vergangene Woche während des Sturms "Ylenia" von einer Orkanböe erfasst und in den Kanal geschleudert worden.

Mit einem Sonar gelang es, die Teile in vier Metern Tiefe zu orten. Anschließend brachten Taucher Seile an dem Fundstück an, ein Kran hob die Abdeckung dann ans Ufer. Während der Such- und Bergungsarbeiten war der Mittellandkanal zwischen Haldensleben und Magdeburg für den Schiffsverkehr gesperrt.