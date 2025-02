In Osterweddingen in der Gemeinde Sülzetal im Landkreis Börde soll eine Kita für 60 Kinder ausgebaut werden. Dazu wurden am Mittwochabend die Pläne vorgestellt. Wie Gemeindebürgermeister Jörg Methner (parteilos) MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, steht eine Bausumme von rund acht Millionen Euro auf dem Zettel. Die Kita befinde sich in einer alten Villa. Dort müsse man etwas tun. Planungskosten sind demnach bereits im Haushalt für dieses Jahr vorgesehen. Möglicher Baustart sei 2027.

Allerdings ist die Geburtenrate nach Angaben der Gemeinde rückläufig. So wurden laut Methner im vergangenen Jahr 41 Kinder in der Gemeinde geboren. 2023 seien es 46 gewesen. Methner: "Wir müssen was tun und attraktive Bedingungen vor Ort schaffen und deshalb packen wir es jetzt an." In den nächsten Jahren seien auch eine neue Schule sowie eine neue Sporthalle geplant. Diese Projekte seien allerdings nur mit Hilfe von Fördermitteln umsetzbar. Die kalkulierten Kosten würden mehr als zehn Millionen Euro betragen.