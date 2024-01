Wegen Ampel-Politik Sülzetal-Bürgermeister verlässt SPD

Kleemann entgegenete bei MDR SACHSEN-ANHALT am Dienstag, es sei bedauerlich, dass Methner diese Konsequenz für sich gezogen hat: "Das Sülzetal ist nicht Berlin, und ich finde, dass wir in Zeiten leben, wo wir mehr denn je miteinander den politischen Diskurs brauchen." Gerade vor der Kommunalwahl sei es wichtig, dass man zusammen bleibe: "Politik lebt auch von einem Streit, den man miteinander führt. Und wenn man weggeht, dann ist man raus aus einer bestimmten Gruppe und der Möglichkeit, auch einen politischen Streit konstruktiv zu führen."

Kleemann betonte, durch einen Austritt werde letzten Endes eine Debatte nicht geführt, die notwendig sei. Sie wolle allen Genossinnen und Genossen im Landesverband Mut machen, ihre Kritik zu äußern: "Aber immer mit der Perspektive: Was können wir jeweils besser machen? Was ist unsere Aufgabe vor Ort, unser Gestaltungsspielraum? Was geht an uns als Landespolitiker und wie kommunizieren wir auch über unsere Bundestagsabgeordneten in die Bundespolitik hinein?" Wer diesen Weg verlasse, sei davon abgeschnitten.