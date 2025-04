Bei einem schweren Autounfall auf der Autobahn 2 ist eine Person ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall zwischen Marienborn und Alleringersleben an einer Baustelle, an der beide Fahrtrichtungen über eine Fahrbahn geleitet werden.

Ein Autofahrer druchbrach demnach an dieser Stelle aus bisher unbekannten Gründen die provisorische Mittelleitplanke. Auf der Gegenfahrbahn stieß der Wagen dann mit einem entgegenkommenden Transporter zusammen.

Der Fahrer des Pkw kam bei dem Zusammenstoß ums Leben. Eine weitere Person in dem Auto sowie der Fahrer des Transporters wurden schwer verletzt. Die A2 wurde am Unfallort in beide Richtungen geperrt. Aktuell laufen Bergungsarbeiten. Wie lange diese noch dauern, ist laut Polizei nicht abzusehen.