Am Montagmorgen hat sich ein schwerer Unfall auf der Autobahn 2 ereignet. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Lkw-Fahrer zwischen dem Rastplatz Lorkberg Nord und Alleringersleben im Landkreis Börde die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Sattelzug kam demnach von der Fahrbahn ab und rutschte in einen Straßengraben. Die Polizei nimmt Sekundenschlaf als Ursache für den Unfall an. Weil nach Angaben eines MDR-Reporters etwa 500 Liter Diesel ausgelaufen sind, ist auch das Umweltamt vor Ort.