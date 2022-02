Landkreis Börde Neun Verletzte bei Unfall mit Kleinbus auf der A2

Ein Kleinbus ist auf der A2 in der Nähe von Ingersleben verunglückt. Neun Menschen wurden dabei verletzt, vier von ihnen schwer. Der Fahrer war vermutlich in einen Sekundenschlaf gefallen. Die A2 in Richtung Berlin war nach dem Unfall anderthalb Stunden gesperrt.