In der neuen Baustelle auf der A2 zwischen Irxleben und Alleringersleben hat es am frühen Mittwochmorgen eine LKW-Unfall gegeben. Wie die Autobahnpolizei dem MDR mitteilte, waren in Fahrtrichtung Hannover zwei LKW am Stauende kollidiert. Beide Fahrer seien unverletzt geblieben. Einer der beiden Lastwagen muss den Angaben zufolge abgeschleppt werden. Wie lange die Bergung dauert, ist noch unklar.