05. Dezember 2024, 09:00 Uhr

Die A2 in der Börde ist nach einem schweren Verkehrsunfall wieder frei. Das teilte die Autobahnpolizei mit. Die Autobahn war nach einem Auffahrunfall an einem Stauende in Richtung Hannover gesperrt. Der Fahrer eines Kleintransporters kam bei dem Unfall ums Leben. Ein weiterer Mann wurde verletzt.