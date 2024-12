Autofahrer auf der A2 in Richtung Hannover brauchen am Mittwochmorgen mehr Geduld: Die Autobahn ist zwischen Bornstedt und Eilsleben nach einem schweren Verkehrsunfall gesperrt. Nach Angaben der Polizei sind an einem Stauende drei Lastwagen und ein Minibus zusammengestoßen. Ob es Verletzte gegeben hat, ist noch unklar.