Der Chef des Landesfeuerwehrverbandes Sachsen-Anhalt, Kai-Uwe Lohse, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, an der Autobahn gebe es in der Regel weder ein Hydrantennetz noch offene Entnahmestellen. Er ist dafür, größere Tanklöschwagen mit einem Fassungsvermögen von bis zu 20.000 Litern an der A2 strategisch zu positionieren.



In der Regel haben die Löschfahrzeuge der Gemeinden 2.000 bis 5.000 Liter Fassungsvermögen. Das könne in bestimmten Fällen zu wenig sein. Lohse schlägt vor, die Finanzierung solcher Fahrzeuge zu dritteln. Gemeinde, Land und Bund würden sich die Kosten teilen, schließlich sei es auch eine Bundesautobahn. Außerdem könnte die Maut dafür genutzt werden.