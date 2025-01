Autofahrer auf der A2 in Richtung Hannover brauchen am Montagmorgen mehr Geduld. Grund ist ein in Brand geratener Sattelzug zwischen dem Kreuz Magdeburg und Irxleben. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, steht momentan nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Dadurch kommt es zu langen Staus – auch auf der Umleitung.