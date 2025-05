Autofahrer auf der A2 in der Börde brauchen momentan mehr Geduld. Grund ist ein Unfall mit sechs Fahrzeugen. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, hat ein Pkw im Baustellenbereich zwischen Alleringersleben und Marienborn/Helmstedt in Richtung Hannover die provisorische Mittelleitplanke umgefahren.

In der Gegenrichtung konnten fünf Fahrzeuge nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhren zusammen in die Unfallstelle. Zwei Fahrer wurden verletzt. Die Autobahn 2 ist in Richtung Hannover gesperrt, in Richtung Berlin ist nur eine Spur frei. Es kommt zu langen Staus.