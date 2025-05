Auf der A2 in der Börde hat ein Unfall am Freitag für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Insgesamt waren sechs Fahrzeuge beteiligt. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, hatte ein Auto am Nachmittag in der Baustelle zwischen Alleringersleben und Marienborn/Helmstedt in Richtung Hannover die provisorische Mittelleitplanke umgefahren.