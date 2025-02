Die Autobahn 2 ist nach stundenlanger Sperrung wieder frei. Das sagte eine Sprecherin der Polizei am Samstagmorgen MDR SACHSEN-ANHALT. Demnach war die Bergung eines umgekippten Lkw gegen 3 Uhr in der Nacht zu Samstag abgeschlossen.

Zuvor hatte ein Lkw-Fahrer in Fahrtrichtung Berlin am Freitagvormittag zwischen Alleringersleben und Eilsleben die Kontrolle über seinen Laster verloren und war umgekippt. Der Lkw sei auf der Seite gelandet, meldete die Autobahnpolizei. Der Dieseltank sei beschädigt worden, sodass mehrere Hunderte Liter Diesel ins Erdreich sickerten. Der Lastwagen habe mehrere Tonnen Schinken geladen gehabt. Der Fahrer wurde den Angaben zufolge leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.