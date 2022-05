Campingwagen geklaut Schwer Verletzter nach Verfolgungsjagd mit Wohnmobil auf der A2

Ein Mann aus Niedersachsen hat in der Nacht versucht, mit einem geklauten Wohnmobil einer Polizeikontrolle zu entgehen. Von Helmstedt aus ist er über die Autobahn 2 in Richtung Magdeburg geflüchtet. Auf Höhe Marienborn hat er die Kontrolle über den Camper verloren. Der Mann ist bei dem Unfall schwer verletzt worden. Die Bergung des Wohnmobils dauerte bis in den Morgen.