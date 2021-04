Waldbrand zufällig entdeckt Unsichtbarer Brand zerstört Wald bei Flechtingen

Traurig ragen die Kiefern in die Höhe. Unter ihnen ist alles verkohlt und auch die etwa 50 Jahre alten Bäume sind verloren. Sie haben durch die Hitze des Brandes zu stark gelitten und sterben ab. Auf dem etwa einen Hektar großen Areal bei Flechtingen hatte kurz vor Ostern der erste Waldbrand der Region in der neuen Waldbrandsaison gewütet. Die beginnt bereits im Februar, zu einer Zeit, in der kaum jemand an Waldbrände denkt. Doch in vielen Wäldern sorgt trockenes Gras für ein großes Risiko.