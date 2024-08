Bis zu 250 km/h Verfolgungsjagd endet in Sackgasse in Hakenstedt

Hauptinhalt

27. August 2024, 08:48 Uhr

Die Polizei hat am Abend auf der Autobahn 2 über 35 Kilometer einen Autofahrer verfolgt. Der war mit mehr als 250 Kilometern pro Stunde unterwegs – und landete am Ende in einer Sackgasse in Hakenstedt im Kreis Börde.