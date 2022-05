A14 250 km/h-Verfolgungsjagd endet mit Unfall

Die Verfolgungsjagd hatte gegen 3:30 Uhr in Niedersachsen begonnen. Ein Sprecher der Autobahnpolizei in Braunschweig sagte MDR SACHSEN-ANHALT, Beamte hätten den Fahrer auf der Autobahn 2 in Richtung Berlin kontrollieren wollen. Der Mann habe dann aber beschleunigt und sei mit 250 Kilometern pro Stunde zunächst über die A2 und dann über die A14 geflüchtet. Dort sei es in Höhe Sülzetal zum Zusammenstoß gekommen.