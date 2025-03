Die Ermittlungen zu einer abgebrochenen Verfolgungsjagd in der Börde dauern an, teilte die Polizei auf Nachfrage von MDR SACHSEN-ANHALT am Montag mit. In der Nacht zum Sonntag hatte sich ein Pkw-Fahrer eine Hetzjagd mit der Polizei geliefert. Die Beamten mussten diese aber abbrechen. Nach einer Kollision mit dem Fluchtfahrzeug war der Streifenwagen demnach nicht mehr fahrtüchtig.