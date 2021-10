Frankfurter Buchmesse Verleger Harry Ziethen aus Oschersleben auf der Buchmesse Frankfurt

Vor 30 Jahren hat Harry Ziethen in Oschersleben einen Buchverlag gegründet, ohne genau zu wissen, ob das Experiment gelingen würde. Doch auch in diesem Jahr ist der kleine Verlag auf der Buchmesse in Frankfurt präsent, die am Mittwoch begonnen hat. Außerhalb von Sachsen-Anhalt ist der Verlag kaum bekannt und füllt dennoch eine wichtige Lücke in der Regionalliteratur. Uli Wittstock hat den Verleger in Oschersleben besucht.