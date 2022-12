Nach dem Verschwinden eines Mädchens im Landkreis Börde Mitte November sitzt ein Mann aus Zeitz in Untersuchungshaft. Das hat die Staatsanwaltschaft Naumburg am Montag MDR SACHSEN-ANHALT bestätigt.

Den Ermittlern zufolge war die Zwölfjährige zusammen mit dem Mann in Bülstringen in einen Bus gestiegen und Richtung Haldensleben gefahren. Einen Tag später sei sie durch Zeugenhinweise unversehrt in der Wohnung des 60-Jährigen in Zeitz gefunden worden.