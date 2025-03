In der Nacht zum Sonntag hat sich ein Pkw-Fahrer in der Börde eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Die Beamten mussten diese aber abbrechen, teilte die Polizei mit. Nach einer Kollision mit dem Fluchtfahrzeug war der Streifenwagen demnach nicht mehr fahrtüchtig.

Nach Ende der Verfolgungsjagd floh der Täter in Walbeck in unbekannte Richtung, so die Polizei weiter. Den Beamten zufolge war das Nummernschild des Pkw gefälscht. Gegen den Fahrer werde nun wegen verbotener Kraftfahrzeugrennen, Urkundenfälschung und weiterer Delikte ermittelt.